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《香港报摘》--信报10月16日
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#亚洲
2017年10月16日 / 凌晨12点26分 / 9 天内

《香港报摘》--信报10月16日

1 分钟阅读

**头版头条**

--长实出售位于皇后大道中99号的中环中心75%权益酝酿多时，消息人士透露，长实最近终以约402亿港元拍板卖出，较一年前增加45亿港元，买方是以内地石油系统机构为首的财团；若交易落实，将成为本港历来最高单价商厦成交。

**其他**

--消息透露，内地的人民币跨境支付系统（CIPS）最近完成升级，多家中国及本港银行上周透过上海清算所结算的债券通交易，已可做到真正货银两讫（Delivery Versus Payment），但作为内地大部分债券清算所的中债登暂时未能与CIPS配合，估计最快要至年底或明年首季才可实现货银同步交收。

--近日电视广播及电盈旗下免费电视ViuTV分别向广告客户公布，2018年的广告费分别加价5%及8%，其中TVB的加幅更是自2014年后首次重返5%水平。

--财政司司长陈茂波发表网志强调，会全力在财政资源上配合《施政报告》中提到的多项新措施，政府明年亦在开支和人手上有较明显增加，但不代表忘记审慎理财和“应使则使”的原则。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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中国报摘

台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 林高丽)

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