《香港报摘》--信报10月27日

**头版头条**

--欧洲央行实施量化宽松（QE）超过两年半，终于宣布开始逐步撤回买债措施，惟只是踏出一小步，加息更是遥遥无期。

**其他**

--美酒佳肴巡礼是旅发局「香港盛宴11月」的头炮项目，并为回归20周年庆祝活动之一。旅发局节目及旅游产品拓展总经理洪忠兴表示，预计今年入场人数可达14万至14.5万人。

--港交所首度披露，融创中国两年前收购佳兆业买卖双方秘密协定，即使交易告吹，卖方佳兆业仍可收取15.5亿港元首期付款，协议更是由“地产狂人”融创董事长孙宏斌在董事会不知情及未有批准下使用公司印章私下签订，港交所直斥行为不可接受，要求孙宏斌和另一名执董汪孟德须“补堂”，重读上市规则26小时。

--金沙中国主席萧登艾德森（Sheldon Adelson）在季绩电话会议上宣布，将于未来3年投资逾11亿美元改造澳门金沙城中心，以打造成以伦敦为主题的“The Londoner Macao”，内设类似伦敦大笨钟的地标建筑，同时扩建购物中心及酒店。（完）

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