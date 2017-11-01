《香港报摘》--信报11月1日

**头版头条**

--腾讯分拆上市的网络文学平台阅文集团昨日截止招股，认购反应热烈，市传经初步点算后，有超过40万人认购，录得超额认购逾620倍，冻结资金超过5,200亿港元，超越2009年上市的国药控股 5,028亿港元冻资额，仅次于冻资达5,408亿元的中国铁建。如以新经济行业计，更超越10年前冻资4,475亿港元、现已除牌的阿里巴巴。

**其他**

--WeChat Pay HK（香港版微信支付）昨天宣布推出三个全新功能，包括提供Quick Pay付款码，让商户把WeChat Pay HK连接至其现有的POS零售系统（Point of Sale system）；QR Code收款，方便个人及小店收款；以及将于12月推出WeChat Pay Checkout，让中小企藉平台进行市场推广，例如派发优惠券。

--主力发展综合娱乐度假村业务的博华太平洋公告称，顾问公司Mace Limited指控公司拖欠约260万港元工程顾问费，入禀法院呈请公司清盘。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)