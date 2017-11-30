《香港报摘》--信报11月30日

**头版头条**

--本港银行同业拆息（HIBOR）持续走高，与供楼按揭利息挂钩的一个月拆息连升五个交易日，昨更是自2008年12月以来首次更升穿1厘水平，报1.00304厘，相比今年中的低位更上升0.65厘（1.85倍）。有分析认为，一个月拆息至年底可能升至1.2厘水平，意味市民的供楼负担不断加重。

**其他**

--据了解，长和系主席李嘉诚名下基金会已跟广东省政府达成新的合作，将在此前基础上，于明年起的未来八年内，由基金会再捐出20亿港元，加上省政府于正常拨款外再配套8亿元人民币，合共提供接近30亿港元来支持汕头大学加快发展。

--波司登财务总监朱高峰表示，年初关闭位于英国的旗舰店，暂时把店舖出租，每年可带来110万英镑租金收入，考虑在内地业务转型后重开。集团亦有留意海外并购项目，例如高级羽绒服或女装品牌业务。

--新世界发展旗下Victoria Dockside的K11 Atelier办公大楼已经启用，并已租出七成以上。（完）

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台湾报摘 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)