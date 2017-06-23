《香港报摘》--信报6月23日

**头版头条**

--昨日突然传出中国银监会勒令内地银行审查民企授信及债务融资风险，特别针对近年在海外大举并购的企业，传有内银自觉信贷风险超标而沽出万达及复星等大型民企的债券，引起骨牌效应，触发两家公司的相关股份急挫。

**其他**

--中国恒大宣布，计划发行合共38亿美元优先票据，拟将所得款项为现有债务进行再融资及用作一般公司用途，拖累股价昨跌4.6%。

--渣打大中华及北亚区证券服务部主管Barnaby Nelson预期，中港互联互通机制及中国银行间债券市场（CIBM）将成为最常用来投资中国的渠道，如果互联互通机制取消每日额度限制，RQFII的使用率将会跌到接近零。

--中银香港副董事长兼总裁岳毅预期，内地经济未来五年可望保持平稳较快增长，将持续为香港经济带来支持；但香港仍面对不少挑战，故须确立发展经济的战略目标，包括应进一步推动转变房屋发展模式及调整住房结构，未来香港年均经济增长率可望因此提高1个百分点以上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)