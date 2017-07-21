《香港报摘》--信报7月21日

**头版头条**

--尽管欧洲央行议息声明继续沿用有需要时会扩大量化宽松（QE）规模的措词，但投资者始终着眼于德拉吉预料央行将于今年秋季讨论＂收水＂的言论，预示明年初有机会开始缩减买债，刺激欧元升穿1.16美元关，创近两年新高，美汇指数跌至近一年低位。

**其他**

--内地明星级民企的融资空间进一步趋紧。外媒引述美国银行内部电邮指出，该行决定不再参与涉及中国海航集团的交易，原因是海航的股权结构不透明，并引起内地监管当局注视，据悉美银的决定将影响其正在为海航推进的融资计划。

--著名眼科医生林顺潮旗下的自家品牌医院希玛眼科医疗，申请在港交所主板上市，招商证券为独家保荐人。

--南丰集团及顶新国际投资的新风天域集团旗下新风资本管理与贵州省政府签署战略合作框架协议，透过进军大数据、金融、医疗、食品四大行业，协助推动贵州产业升级。新风将与贵州省政府辖下的＂云上贵州大数据产业发展＂共同发起大数据产业发展母基金，目标募集规模达50亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)