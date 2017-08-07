《香港报摘》--信报8月7日

**头版头条**

--消息透露，港交所拟借鉴窝轮及牛熊证经验，在交易所买卖基金（ETF）市场引入持续报价制度，以提升流通量，改革计划预期明年实施。

**其他**

--由金管局构建并拟于明年推出的快速支付系统（Faster Payment）可以做到大部分目前大额支付的即时支付系统（RTGS）的功能，日后可作为RTGS的跨系统备份，若RTGS不幸受到网络攻击，银行间的大额支付亦不会受影响而中断。

--金管局前总裁、行政会议成员任志刚早前撰文论政府理财时提到《基本法》第107条属概念性质而不是具体规定，遵守原则不代表墨守成规，又批评政府过去10年是“守财奴”，财政司司长陈茂波日前出席电台节目时称，任志刚的理论并非新观点，又强调自己今年2月宣布其首份财政预算案时，已提过《基本法》第107条是有弹性，并非紧箍罩。

--工银亚洲于本月1日进行结算时，因系统问题对部分客户及跨行账户重复入账，涉及金额料超过1亿港元，工银亚洲回覆查询时强调，事件未有对客户造成损失。（完）

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