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《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日
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#亚洲
January 10, 2018 / 1:23 AM / a day ago

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月10日

1 分钟阅读

**明报**

--力宝华润伙拍叶维义为首的Argyle Street Management Limited向新加坡上市的封闭式基金TIH提出收购45.8%股权，作价逾3.92亿港元。

--华人置业股东及商人刘銮雄在澳门行贿及洗黑钱被判罪成，主要由于上诉人所提理由未能满足再审上诉的非常机制，澳门法院昨否决其再审请求。

**苹果日报**

--市场消息指，美图董事长蔡文胜或相关人士持有的九龙站天玺海钻玺低层E室两伙两房户，最近以4,550万港元沽出，尺价3.38万元。

--新地早前向城规会申请元朗南生围保育区南面地盘，由原先规划作住宅（丁类）发展改划成＂住宅（丁类）2＂，拟兴建57幢独立屋，城规会将于本周五（12日）审议。

**星岛日报**

--与供楼按息相关的港元一个月银行同业拆息（H），昨日进一步回落至0.93厘水平，据报中银香港及花旗银行趁拆息回落，随即下调按揭利率，由H加1.28厘，减至H加1.27厘。两家银行回覆查询时均指不评论市场传闻。

**东方日报**

--周大福宣布，去年10-12月第三季的港澳区整体零售额按年录得零增长，按季跌12个百分点；同店销售按年增长5%，按季大减8个百分点；同店销量更由上季的升12%转为下跌4%。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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