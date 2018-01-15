《香港报摘》--其他报纸重要消息1月15日

**明报**

--花旗亚太区地产业研究主管蔡金强认为，只要香港政府维持每年供应2.4万至2.5万个单位，三、四年后有望扭转供需格局，料1,000万港元以下的细价楼楼价将出现调整。

--神州控股主席郭为表示，会在大湾区智慧城市发展上投资逾数百亿元人民币，惟难以透露实际投资规模及时间表。智慧医疗为其中一个重点板块，公司正建设国家肿瘤大数据中心，目标是参与的综合医院肿瘤科室数目，由1,000家增至3,000家。

**苹果日报**

--世茂房地产宣布，将以23.25亿元人民币购买中国西安市一块土地。该公司指，收购资金将以现金支付，并透过收购陕西开城实业100%股权的方式买地。

**星岛日报**

--威扬酒业行政总裁王姿潞表示，红酒价格目前仍处于上升趋势，市场需求仍保持增长，预计中长期价格会维持稳定，部分并会继续上扬。

**东方日报**

--将在创业板上市的手袋股森浩集团（新股编号8285），其主席邱亨中表示，集团未来业务会专注内地市场，据招股书引述的市场报告，内地线上女士手袋市场至2021年的收益料1,000亿元人民币，故他认为集团发展空间很大。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)