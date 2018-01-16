《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日

**明报**

--腾讯宣布，将与丹麦玩具商乐高（LEGO）组成战略合作伙伴，共同研发智能玩具、开设乐高视频专区及开发健康游戏等，例如利用各自技术，在中国发行及运营与乐高智能玩具配合的线上操作系统。

**苹果日报**

--资本策略宣布，将与盈大地产共同重建中环己连拿利3至6号住宅地段。根据合营安排，资本策略将收约20.02亿港元及分享该项目所有未来溢利50%。该地盘可建楼面约10.2万平方尺，将重建为高端住宅发展项目。

--地政总署公布，去年10月至12月季度内，在土地注册处共注册了九宗契约修订及四宗换地个案，土地交易所得的地价收入总额约为164.767亿港元，创下过去10年以来有纪录季度新高。其中新地十四乡项目补地价近159亿港元。

**星岛日报**

--中投公司副董事长屠光绍表示，下一步将微调并优化其投资组合，寻求在科技、媒体及通讯（TMT），以及健康产业领域的更多投资机会。去年中投境外投资的收益率在16%以上，其中，美国占其境外投资的四成。

**东方日报**

--汽车股昨日全线受压，大和中国及香港汽车、交通及工业研究主管刘伟健认为，现时沽售吉利汽车等盈利增长强劲的车股未免过早。

**文汇报**

--电子产品制造商华讯主席林贤奇表示，位于江西省宜春市宜联科技产业园之四栋新厂房已逐步投产，投资额涉约3,000万港元，该产业园由集团联营公司宜春宜联持有。宜春宜联最近亦获得两名投资者分别注资600万元及3,000万元人民币，加强其股东基础。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)