《香港报摘》--其他报纸重要消息1月17日

**明报**

--九仓以124.51亿港元投得九龙塘住宅土地，项目将由会德丰地产负责发展。会德丰副主席梁志坚称，地皮将以九龙顶级豪宅方向兴建，实用面积料逾2,000平方尺。他又预计，今年豪宅楼价升幅将逾10%或以上。

**苹果日报**

--小米联合创办人黄江吉表示，小米在印度表现理想，是基于当地流动网络发展迅速，电商、叫车软件等令网络使用增加，对经济发展亦有帮助。

**星岛日报**

--大新银行执行董事兼零售银行处主管王美珍表示，去年该行的投资产品及保险产品销情理想，带动非利息收入按年上升30%，但经过去年大增后，预期今年非利息收入表现将较平稳，不过应有双位数升幅。

**东方日报**

--周一刚获委任为康宏环球执行董事的冼健岷，其在1月10日入禀香港高等法院，针对康宏中国金融服务有限公司（被告）提出诉讼，要求法院下令被告召开股东大会，以及要求法院准许把《公司条例》规定须于会计参照期终结后九个月内提交财务报表的期限延长，以便在上述股东大会上提交五个年度的收支帐目及资产负债表。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)