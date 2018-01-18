《香港报摘》--其他报纸重要消息1月18日

**明报**

--恒生银行先后不足一年批出两笔巨额贷款，包括最新向南丰就去年以246亿港元投得的启德商业地王承做高达166.4亿港元贷款，料成为历来本港最大宗的单一地产发展项目贷款个案。

--根据彭博社报导，美丽华酒店位于铜锣湾的问月酒店获美国上市的共享经济国际公司出价13.5亿港元洽购，并引述共享经济首席营运官叶德贤称，期望有关交易将于今年2月底完成交易。不过，其后美丽华发言人回覆指，业主现时无计划出售问月酒店。

**苹果日报**

--摩根大通发表报告指，对碧桂园配股并不意外。另外，以可换股债券的定价（每股20.556港元）来看，反映管理层对集团未来一年的盈利及股价表现有信心，估计集资对股价影响有限，料股价于17至20港元上落，目标价则由24港元下调至22.7港元。

**星岛日报**

--早前入禀法院要求取消康宏环球两年多前配股交易的小股东朱晓燕，她在本港报称的地址，与康宏总裁及执行董事吴荣辉相同。换言之，朱晓燕与作为台湾富邦阵营要员的吴荣辉，可能是早已相识。

**东方日报**

--华夏能源公布，上周于市场上吸纳A股贵州茅台合共约2.1万股，涉资逾1,600万元人民币。（完）

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