《香港报摘》--其他报纸重要消息1月2日

**明报**

--众安在綫公布由2018年元旦日起，与平安产险的分占保费及索赔付款比例分别由30%及70%，改为各占50%。

--魏桥纺织上周五公布，终止与母公司的资金合作框架协议；该协议此前遭基金股东Argyle Street Management去信反对。

**星岛日报**

--海升果汁拟7,000万元人民币出售旗下主要从事种植及销售苹果的洛宁超越部分权益，完成后其持股比例将由100%摊薄至约57.41%。

--滙丰亚太区顾问梁兆基接受访问时称，建议香港政府在庞大盈余下，应把利得税率最少减低1.5个百分点至15%，以保持香港的国际竞争力。

**苹果日报**

--北京刘姓商人于2011年至2012年大手扫入嘉里建设旗下跑马地纪云峰至少7伙单位，有消息指其中两伙刚于市场沽售，成交价约1亿港元，账面赚1,347万港元或15.6%。

**东方日报**

--福建内房正荣地产今日第三日招股，市场消息指，国际配售已获足额认购，招股期至1月8日截止。

**文汇报**

--旅游发展局公布，2017年首10个月整体访港旅客数目按年升2.7%至4,791万人次，其中内地客数目按年增3.1%至3,653万人次，非内地客数目亦按年增3.1%至1,138万人次。（完）

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