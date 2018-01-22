《香港报摘》--其他报纸重要消息1月22日

**明报**

--东瀛游执行董事禤国全称，集团去年中在大阪酒店旁加购一幅地皮，目前正兴建一座5层高的温泉建筑，预料今年10月落成。

--香港创业顾问公司拾贰门创科资本与天时软件附属公司天时讯科合资成立新投资公司名为天时拾贰门资本（T12M），出资1,000万港元，目标三年内投资15间初创企业，冀长远可协助将本地初创市场拓至东南亚。

**星岛日报**

--汇丰前海证券研究部总经理孙瑜认为，港股估值仍处14至15倍的合理区间，故偏好香港股票市场多于A股市场，料A股需于下半年才启动慢牛行情。

--亲亲食品公布向不少于六名承配人配售合共9,500万股股份占扩大后已发行股本约16%，配售价每股2.11港元较上周五收市价折让约4.52%，预期集资净额约2亿港元。

**苹果日报**

--去年蓝筹及国企融资畅旺，三或五年期贷款息率连费用多数低于拆息加1厘，平均息差比较前年低约20点子；随着金管局今年实施符合“稳定资金净额比率”新例，相信除了三间发钞行及存款极充裕本地大行外，其他网点及客存基础有限的中外资分行及本地中型行难免会受影响而推升银团息率。

**东方日报**

--德国航空事故数据评估中心（JACDEC）日前公布2018年最新全球航空公司安全排名显示，连续三年排名第一的香港国泰航空劲跌至第12位。

--2017年港股畅旺，连带上市公司买卖宗数创出近年新高。据本报统计，去年主板及创业板控股权易手的交易宗数合计逾40宗，较2016年明显增逾30%，当中更不乏百亿元的交易。

**文汇报**

--仲量联行发表《地产市场观察》报告显示，香港住宅楼价去年12月再创新高，升幅为近五年最快；中小型住宅楼价于去年12月按月上升1.3%，令全年升幅达15.8%。（完）

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