《香港报摘》--其他报纸重要消息1月23日

**明报**

--据公司注册处资料显示，“周大福教育集团”去年底正式注册成立，新世界执行副主席兼总经理郑志刚与太太余雅颖同任公司董事，“夫妻档”上阵拓展教育业务。

--去年11月遭证监会勒令停牌的第一信用，公司主席冼国林入禀法院状告大股东康宏环球旗下康证及康宏财务，追讨存放在康证的11.5%第一信用股票持仓。

**星岛日报**

--就有传新鸿基地产向海航集团提供息率为9厘的债务融资以助海航偿还购入启德地皮的过渡性贷款，新地主席郭炳联表示，目前仍言之尚早，有消息会再作公布。

--世茂房地产发布“盈喜”，预计去年盈利升幅至少40%，以上一年盈利51.72亿元人民币计，即去年盈利将有72.4亿元；盈利增长主要来自核心房地产业务的利润增加，以及人民币汇价回升。

**苹果日报**

--外电引述消息人士透露，平保旗下医疗业务“平安好医生”最快本月底递交香港IPO上市申请，而日本软银向其投资4亿美元亦快将成事。

--瑞银发表报告指，对腾讯线上游戏业务看法较以往更乐观，维持“买入”评级，目标价由485港元升至525港元，潜在升幅约14.1%。

**东方日报**

--继摩根士丹利之后，野村发表报告表示，今年香港住宅楼市或转趋负面，为2007年之后首次，主要原因是住宅租金回报率受压及按揭利率有可能跟随美国加息步伐，预期今年住宅楼价零增长。

--在上海交易所上市的山东黄金矿业向香港联交所递交主板上市申请，由建银国际、中信建投国际及工银国际担任联席保荐人。

**文汇报**

--去年一手及二手楼交投畅旺，地产代理佣金大丰收之余，中原及美联两大地产代理后勤同样受惠获派花红及加薪4%。

--美图公司发布《美图区块链方案》白皮书，旨在降低区块链上使用人工智能（AI）技术的难度，并推动行业健康发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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