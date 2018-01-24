《香港报摘》--其他报纸重要消息1月24日

**明报**

--大市畅旺，瑞万通博发行史上行使价最高36,000点的恒指认购证（窝轮），个股亦见“天价轮”涌现，腾讯及港交所认购证的行使价分别达700港元及400港元。

--香港财经资讯印刷商钜京昨日起至周五招股，发行2.5亿股，招股价介乎每股0.2至0.24港元，集资最多6,000万港元，上市独家保荐人为智富融资。

**星岛日报**

--中信银行香港分支--信银国际宣布计划今季推出全新手机应用程式(App)，让客户可体验真正遥距开户，毋须再到分行经历繁复、漫长的开户程序。

--外电报道，大都会人寿（MetLife）有意出售香港保险业务，最快未来数周将向潜在买家提供其香港业务的资料，预料是次交易作价可高达6亿美元。

**苹果日报**

--英皇钟表珠宝预计，截至去年12月底止全年将由亏转盈，主要由于在强劲市况下，销售收入上升及利润率表现得到改善，以及于年内租赁款项降低因而提升了营运杠杆效益所致。

--本周一挂牌上市的华新手袋昨日爆升，收市报1.97港元，升62.8%。

**东方日报**

--香港股市每日成交额超过一千亿港元已成为新常态。据了解，香港交易所新一代证券交易系统已决定于2月5日推出，新系统在初期设定为每秒可处理六万宗买卖盘流量，较现时的AMS/3.8系统增加一倍，预期可支援未来10年的业务发展。

--微信支付宣布，港澳台及驻华外国人的用户，可凭万事达卡、Visa或JCB信用卡，绑定及启动微信支付，意味香港用家可省却在内地银行开户，亦能开设内地微信支付帐户。

**文汇报**

--星展银行（香港）零售银行业务及财富管理高级投资策略师李振豪则表示，维持恒指岁末33,000点目标，然而农历年后或出现调整。

--地产代理监管局公布，去年一共对344名持牌人采取行动或作出处分，并撤销19个牌照及暂时吊销28个牌照。值得一提的是，有一名代理与客户透过手机通讯软件（WhatsApp）展开骂战，由于内容粗鄙并影响业界形象，最后该名代理被暂时钉牌，为首宗同类事件。（完）

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