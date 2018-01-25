《香港报摘》--其他报纸重要消息1月25日

**明报**

--疑由蔡华波持有的离岸公司Chua Lee Holdings于上周五（19日）以近36亿港元代价，悉数出售所持太和约74%股权，意味着从表面上看，蔡华波与大酒店再无关系。

--拥有毛记电视及《100毛》媒体品牌的毛记葵涌于去年7月递表申请主板上市，惟据联交所资料显示，申请昨日已经宣告失效，意味递表后的半年有效期已过。

**星岛日报**

--今日两只本地创业板股份--本地LED照明产品供应商英马斯集团及家具企业齐家首日挂牌，上市前夕暗盘齐升，英马斯每手帐面劲赚最多2,700港元，齐家亦最多赚320港元。

--香港电讯推出针对企业客户的端对端物联网应用方案，客户包括中华煤气、合和实业及伟莱物流等，应用层面涵盖自动报表、空气质素监测及车队管理。

**苹果日报**

--内房股雅居乐创办人陈卓林的长子、ATLAS寰图首席执行官陈思烺表示，计划今年5月于尖沙嘴海港城港威大厦开办共用工作空间；该公司本年初引入太盟地产与投资银行高盛为长期战略投资者。

**东方日报**

--据上海清算所公告，碧桂园原定于本月19至22日发行三年期的18亿元人民币中期票据，但时隔数日，公司表示由于近日市场波动，决定取消是次发行。

--华多利集团公布，经过月初覆核聆讯后，上市委员会维持将公司除牌的决定。

**文汇报**

--中国核能科技宣布，以公司包销商内部事项为由，终止每持有8股现有股份可获发1股发售股份之公开发售安排。

--发展商继续推进市区重建步伐，湾仔皇后大道东153号项目进行强拍，由合和实业以底价8,120万港元成功统一业权。（完）

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