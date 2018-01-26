《香港报摘》--其他报纸重要消息1月26日

**明报**

--新加坡商人蔡华波突然沽清所持太和控股股权，买家身份曝光。据联交所资料显示，太和新任大股东为离岸公司Satinu Resources Group，公开资料显示，该公司是由股坛名人、中南证券掌舵人庄友坚创办，若属实，这意味庄将间接成为大酒店第二大股东。

--从事工业电子零件及产品制造的致丰工业电子部署开发更多与智能充电、医护及再生能源相关的工业电子部件产品。公司副主席黎耀华期望产值由目前的10亿元倍增，最终推动公司成为中型市值工业股。

**星岛日报**

--香港立信德豪（BDO）审计部业务发展总监林鸿恩透露，已接获1至2家新经济企业查询在香港上市，其中一家为美国的生物科技公司，因认为中国市场有相当的吸引力。

--BCT银联首席业务总监李德麟表示，将于4月23日起把“BCT积金之选”重组后的9只成分基金标准收费下调，平均减幅约6%，涉及强积金成员户口约32万个。

**苹果日报**

--《100毛》及毛记电视母公司「毛记葵涌」的上市申请日前宣告失效。市场消息指，大计触礁主要原因之一是联交所关注，若被网民称为“网络23条”的《2014年版权（修订）条例草案》通过后，以二次创作为卖点提供媒体广告服务的毛记，其盈利模式或受严重影响，甚至有机会触犯法例。

--新界东北发展计划两个补地价项目出炉，且均属恒地旗下，最新项目位处粉岭北的马屎埔地皮补价约25.3亿港元，总楼面约60.98万方尺，每方尺补地价约4,149港元，较上次同系古洞北补地价项目贵14%。

**东方日报**

--评级机构标准普尔认为，受贵宾厅博彩收入波动影响，今年澳门整体博彩收入全年增长将只有6至12%，增幅较去年的19%大幅下滑，并指中央规管资金外流政策等对澳门博彩业的风险，将持续影响博彩收入增长。

--香港证监会在进行现场视察和调查持牌法团分销复杂类别债券及结构性产品的情况时，发现多项合规缺失；并称将继续监察业界的销售手法，并会对违规公司采取行动。（完）

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