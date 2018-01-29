《香港报摘》--其他报纸重要消息1月29日

**明报**

--在国内以销售“天王表”闻名的时计宝主席兼行政总裁董观明称，公司早已受内地一家科技界龙头委托协助生产和设计智能手表外壳和表带，惟目前智能手表在中国市场仍未算成熟，市场不少品牌也相继推出智能手表，但近乎所有均告失败。

--山东民企如意集团首席战略官何卓贤接受访问时称，集团无意干扰利邦品牌的营运模式，原有管理层仍继续工作；如意集团仍然继续寻找收购项目，希望成为中国版LVMH。

**星岛日报**

--据悉，按揭证券公司旗下新设的香港年金公司冀最快7月推出年金计划，为此于上周五向银行界举行了简介会。

--远洋集团宣布旗下附属公司盛美就认购盛洋投资可换股优先股订立第二份补充契据，据此，可换股优先股的兑换价由3港元增加至6港元，较盛洋上周五收市价1.17元，有高达逾4.1倍溢价，但换股期可提前。

**苹果日报**

--发展局前局长麦齐光接受本报专访时详述，货柜码头营运商可发展地产项目，可为多达30万人提供容身之所；只要循序渐进推出新盘，不会推低楼市。

--领展资产管理助理总经理梁嘉保表示，公司及南丰集团合作发展的观塘海滨道77号写字楼物业“海滨汇”，除金融投行摩根大通承租4层半楼面、总楼面逾22万方尺外，集团正交涉中低层租约，全数85万方尺楼面有望租出。

**东方日报**

--重庆钢铁预计去年底止全年盈利约3.3亿元人民币，因司法重整等非经常性损益事项所致，影响金额约21亿元；若扣除此非经常性损益后则亏损约17.7亿元。

--香港证监会将于2月5日向立法会财经事务委员会提交2018/19年度预算，据市场消息透露，证监会建议豁免中介人牌照年费一年，交易征费则不会改变。

**文汇报**

--由英皇集团主席杨受成胞弟杨超成持有的中环德辅道中141号中环中保集团大厦单位近日沽出，成交尺价约1.75万港元，创该厦尺价新高。（完）

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