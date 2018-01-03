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《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日
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#亚洲
January 3, 2018 / 1:22 AM / 2 days ago

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月3日

1 分钟阅读

**明报**

--早前一度卷入狙击疑云的国泰航空，两大股东包括国航及太古昨日申报双方为一致行动人士，合共在国泰持股74.99%，当中首次交代国泰主席要由太古一方提名，不许国航等投资国泰及港龙以外的香港航空公司，同时协议表明，除非获国泰董事会推荐，国航不会接受外方收购要约，进一步减低遭外界狙击机会。

**苹果日报**

--马莎百货（Marks& Spencer）昨公布，已于去年12月30日正式出售其港澳零售业务予特许经营商Al-Futtaim，但仍保留采购部业务。马莎目前在港澳共有27间店舖，交易后，Al-Futtaim将成为马莎的港澳独家特许经销商。

**星岛日报**

--上周五起招股的嚐‧高美（新上市编号8371）主席黄毅山表示，截至今年3月尾收入将按年增逾21%，主要为受新开店舖带动，计划未来三年共开店八家，预计能带动整体收入保持较高增长，同店销售则料保持平稳走势。

**文汇报**

--花旗银行投资策略及组合管理部主管黄栢宁表示，北水今年料继续支撑大市，料恒指今年底可企稳29,500点，又预测今年恒指每股盈利按年升14%，为2010年最大升幅。不过，他认为内地人民币贬值预期降温，加上资本流出等问题有所改善，对内地股市更看高一线。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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