《香港报摘》--其他报纸重要消息1月30日

**明报**

--永利澳门主席史提芬永利因为卷入性丑闻报导，市场担心该股长远表现受影响下，昨日股价大跌6.5%。

--海航集团旗下香港国际建投公布，就收购新加坡上市的盛世企业股份，订立终止买卖协议。

**星岛日报**

--欧化家俬母企欧化国际首日挂牌股价大升1.86倍至1.6港元，不计手续费每手1万股帐面劲赚10,400港元，夺下近10年以来的新股赚钱王美誉。

--香港女首富之一、有“壳后”之称的朱李月华，其上市旗舰金利丰金融遭证监会发出警告，指该公司的股权高度集中。

**苹果日报**

--本间高尔夫董事长、总裁兼执董刘建国表示，集团非球杆业务（包括服装）目前收入占比只得13.4%，低于同业平均约60%，料与伊藤忠合作两至三年后，可把非球杆业务收入占比升至40%。

--一名居于中国内地的工程公司主席为了认购和买卖阿里巴巴股票，2014年9月在香港瑞信银行开设证券户口，他致电银行职员以每股87.2美元的价格买入2万股阿里巴巴，但职员却将“买”听错为“卖”，现入禀法院要求瑞信赔偿。

**东方日报**

--香港证监会向立法会提交2018/19年度预算的文件显示，预计会有1.27亿港元赤字，预算开支增加主要是因为人事费用增加，包括新增21个职位数目及平均加薪3.8%。

--内房股集资行动持续，刚刚配股集资逾15亿港元的新城发展又再传出正计划发行总值19.6亿港元可换股债券；另外，宝龙地产据报正计划发行总值16亿港元的零息可换股债券。

**文汇报**

--由城中众多富二代作为股东的“米芝莲”级餐饮股佳民集团公布招股计划，准备在创业板上市；是次上市所得款项约6,450万港元，但上市的有关开支估计就达4,010万港元。

--广州南沙两宗分别位于东涌镇和灵山岛尖的地块，采用“限地价+竞配建+竞自持+摇号”的方式出让，最终分别被中海地产和越秀地产拿下，共收金55.22亿元人民币。（完）

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