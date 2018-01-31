《香港报摘》--其他报纸重要消息1月31日

**明报**

--根据Debtwire报导指，瑞安房地产主席罗康瑞正与多家银行商讨寻求融资，为潜在的私有化计划作出准备。

--据金管局向立法会提交的文件，去年11月香港平均供款与入息比率为35%，自去年初约33%谷底回升。

**星岛日报**

--机电工程商荧德控股公布IPO招股价介乎0.17至0.23港元，集资最多6,900万港元。

**苹果日报**

--个人信贷评级资料机构环联（TransUnion）今年重点发展“认识你的客户”（eKYC）项目，为金融机构提供背后认证技术；继与信银国际合作后，环联已接触另外5至10间银行探讨合作可能。

--恒基地产于港岛北角楼盘“君誉峰”进行首轮销售38伙单位，销售约一个多小时已接近完场，据悉仅卖约10伙，占首轮可售约三成。

**东方日报**

--中石化油服发盈警，继2016年亏损逾161亿元人民币后，预期2017年再蚀约106亿元，A股可能因连蚀两年被实施退市风险警示（ST）。

--证监会发出通函提供有关于以最佳条件执行交易指示的指引，并称会密切留意香港，以及各国在实行有关交易指示方面的发展，并在适当时候建议作出监管改革。

**文汇报**

--富卫香港伙拍连锁便利店集团7-Eleven推出理赔服务，让富卫客户于港铁站内的135间7-Eleven店舖，几秒之内便可提取现金赔偿。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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