《香港报摘》--其他报纸重要消息1月4日

**明报**

--信德集团昨日公布订立合营投资协议，参与医疗保健地产项目。信德据此将占合营公司30%，应占投资1.5亿美元。按合营协议，信德将涉足内地连接高铁省会城市的潜在大型综合房地产项目，该等项目主要供医疗保健用途。

**苹果日报**

--叶氏化工公布，以1.28亿港元及存货账面价值，收购德家朗骆驼旗下骆驼漆等品牌的中港澳业务及资产，其中不包括厂房及设备，最终款项总额因应情况调整，但不超过2.8亿港元。

**星岛日报**

--麦达斯控股昨日早段股价曾创上市以来新低，但中午披露获得三单总价值约26.8亿元人民币的地铁列车供应合同，股价却突然大翻身，升幅最高扩大至9倍，市值一度急增139亿港元。

**东方日报**

--中国五大电力央企之一、中国电力最终控股股东国家电力投资集团日前宣布，董事长王炳华退休离任，由中国核工业集团（中核集团）总经理钱智民接棒。

**文汇报**

--王聪德家族旗下的晋安实业（新上市编号2292）昨举行上市记者会。财务总监王家扬表示，于2017及2018年，公司均未有计划派息，因为领导层希望先将资金用于收购新投资物业，藉以提升租金收入与物业重估收益。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)