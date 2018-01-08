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《香港报摘》--其他报纸重要消息1月8日
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#亚洲
January 8, 2018 / 1:00 AM / 2 days ago

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月8日

1 分钟阅读

**明报**

--主力发展文娱业务的梦东方，其副主席林裕儿指出，项目发展周期达三至五年，加上涉地庞大，单是旗下衡阳项目已相当于100个屯门市广场，故将安排项目如卖楼般有示范单位，开放＂体验馆＂及＂展示馆＂予投资者、旅客参观及游玩，解决市场认知误差。

--澳门赌牌最快一批将于2020年到期，风险评估机构Steve Vickers and Associates（下称SVA）发出最新的＂2018年亚洲风险评估＂报告指出，随着各赌牌公司需要重新参与正式竞投，意味美资赌牌公司更易受到中美之间关系波动的影响。

**苹果日报**

--财经事务及库务局局长刘怡翔预期，今年将会看见更多绿色债券在港发行，因机管局已宣布会发绿色债券，而港铁亦表示有意根据市场情况及公司的融资需求，发行更多的绿色债券。

**星岛日报**

--汇能主席及行政总裁黄文辉认为，太阳能发电两年后将成主流。汇能现时核心业务为能源管理，今后将拓展至储能及太阳能发电，业务版图扩展至非洲。

**东方日报**

--消息指出，腾讯控股与缅甸主要通讯及社交应用平台MySQUAR磋商入股事宜，虽然目前仍未清楚双方具体意向，但若落实，势将成为继美国Snap、俄国Mail.Ru、南韩Kakao及印度Hike后，腾讯另一项重要的社交应用投资。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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