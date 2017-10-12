《香港报摘》--其他报纸重要消息10月12日

**明报**

--《施政报告》提出考虑重启工厦活化计划，不少财团早已“偷步”入市。据统计，今年首九个月，市场共录得17宗全幢工厦易手成交，涉及总额逾120亿港元，以金额计，虽然今年尚有一季，但料为过去六年来最多，其中第三季便有八幢工厦全幢易手，按季大增一倍；成交金额则涉近70亿港元，按季急升三。

**苹果日报**

--蓝鼎国际在南韩济州的神话主题公园上月底开幕，高级副总潘志伟表示，整个综合度假村第一期项目将于今年底前投入营运，投资额则为14亿美元，而第二期则会最迟于2020年落成。

**星岛日报**

--长实集团与长江基建就成立合资企业收购德国能源管理公司依斯塔（Ista），昨日获股东特别大会表决通过。会上有股东问及Ista未来五年的回报时，集团副主席李泽钜表示，预计除税后的股本回报率（ROE）可达双位数，而且Ista的风险低，业务也相对稳健。

**东方日报**

--中信银行（国际）首席经济师兼研究部总经理廖群称，人民币第四季度有轻微贬值压力，料年底见6.65水平，而往后两年续有贬值空间，但相信不会跌穿7算水平。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)