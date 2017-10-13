《香港报摘》--其他报纸重要消息10月13日

**明报**

--东亚银行与持股8%的基金股东Elliott一案再度完成为期三天的审讯，双方就需要向对方提交哪些文件各自陈述立场，法官稍后会宣布结果，并会再安排聆讯，进一步讨论交换文件的安排。

--友邦保险宣布与泰国盘谷银行达成一项新的策略性银行保险伙伴协议。该分销协议为期15年，其间盘谷银行将独家分销友邦保险在泰国的保障及长期储蓄产品，协议将涵盖盘谷银行所有全国分销渠道。

**苹果日报**

--受惠海外及全球品牌溢利增长强劲，Uniqlo母企迅销年度净利按年升1.48倍至1,192亿日圆，创新高。集团估计，海外Uniqlo收益将会超越日本Uniqlo，经营溢利亦可望追上。

**星岛日报**

--恒基地产并购逾10年的西半山罗便臣道旧楼，近期有突破性进展，恒基斥资约3亿港元收购一批单位，令取得业权逾90%，项目占地逾5,000平方尺，极具重建价值。

**东方日报**

--十三集团的澳门路氹“十三第”酒店项目原订今年7月底开幕，但至今仍然开业无期。公司股价连挫两日，累积跌幅达11%。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)