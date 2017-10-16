《香港报摘》--其他报纸重要消息10月16日

**明报**

--施政报告后发展商加快推盘，继长实中环嘉咸街单幢盘MY CENTRAL后，新地日出康城晋海II亦于8号风球下突击以平均折实实尺14,598港元推出227伙单位，较前一批加价14%。

--据了解，以“阿翁鲍鱼”闻名、开业逾20年的铜锣湾“名人饭堂”富豪酒家不敌市况转变，将于今年12月结业。

**星岛日报**

--有市场消息称，新加坡政府及新交所有意推动今年年底前，允许该类公司作第一上市，进一步快于香港抢夺非同权公司挂牌，分析料将对本港构成压力。

--华讯主席林贤奇表示，考虑在2020年将华讯持42.3%权益的打印机及耗材制造公司宜春宜联在A股上市，此前并会在保有控股权的前提之下引入战略投资者。

**苹果日报**

--机管局公布9月机场数据显示，虽然月内机场客运量、机场货运量及飞机起降量三项航空交通指标增幅较7月及8月放缓，惟本地居民外游人数按年增加7%，带动机场客运量按年上升2%至561万人次，并以日本市场升幅最显着。

--英国《星期日泰晤士报》为汇丰控股行政总裁欧智华计算离职后获得的酬金及股票，总计达5,000万镑，当中500万镑为2017年薪酬，过去累积的股份及未来数年将到位的奖励股权共4,500万镑。

**东方日报**

--继撤销就中国森林造假上市案对两名保荐人的诉讼外，据悉，香港证监会亦撤销对作为核数师的毕马威的诉讼，不过，相关撤销诉讼只针对《证券及期货条例》第213条要求向小股东“回水”（退回集资金额）的诉讼。

--据银行界消息，针对银行藉提高给予按揭代理的佣金以回赠买家，金管局九月底向银行发“常见问题”通知厘清，要求银行在相关情况下将整笔佣金纳入现金回赠。（完）

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