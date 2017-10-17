《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

**明报**

--继上月底总裁刘炽平减持60万股腾讯股份套现逾2亿港元后，根据港交所披露权益显示，腾讯主席马化腾亦于上周连续4日减持腾讯股份，累计套现逾21亿港元。

--腾讯公布，每持有1,256股股份可优先认购1股阅文股份，以每手200股计，需持市值近9,000万港元腾讯股份才可认购一手，未正式招股已有“一手难求”气氛。

**星岛日报**

--银河联动宣布入禀北京知识产权法院，控告腾讯财付通公司及阿里支付宝公司侵权。银河联动指，腾讯微信支付和阿里支付宝的二维码扫码（QR Code）支付，侵犯了其“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的专利权。

--5只新股同日挂牌全部收市均高于招股价，当中以从事交通解决方案的高萌科技表现最好，收市价较招股价升45%，每手不计手续费赚1,350港元。

**苹果日报**

--据联交所披露，疑为国家主席习近平亲信栗战书的女婿蔡华波于本月13日以每股13.06港元增持大酒店 58.2万股股份，涉资760.5万港元，持股量增至11.99%，为继米高嘉道理家族后第二大股东。

--中远海控股东特别大会获99.9%出席股东投赞成票通过收购东方海外，仅0.027%股东投票反对。

**东方日报**

--据联交所股权资料披露，鹰君集团主席罗嘉瑞于10月11日以平均价每股41港元于场内增持4万股鹰君股份，其被视为持有的鹰君好仓权益维持60.46%不变。

--江西铜业发盈喜，预计今年首九个月净利润按年增长50至70%。

**文汇报**

--中联办法律部部长王振民在论坛表示，香港和上海之间的竞争是健康和必不可少，有如一只鸟有“两个翅膀”，两者同样重要，期望两地能够在金融及法律方面深度合作，发挥优势。

--港股今年累积升幅达三成，耀才的散户调查显示，有83%受访者今年有于股票市场赚钱，平均赚幅少于1成占43%，赚幅达1成至3成占29%。（完）

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