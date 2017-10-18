《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

**明报**

--太古地产于港岛东太古坊2期大型重建项目现正接受洽租其中一幢的商业楼面，尺租介乎50余至逾60港元，预料到年底可租出三分之一楼面。

--领展新一轮17个公屋商场酝酿出售，据称今次入标者包括主权基金及私募基金，有别于过往由本地投资者主导。

**星岛日报**

--据市场消息透露，滙丰早前已将大额按揭贷款的现金回赠进一步加至1.7%，同时中银香港及部分中小型银行的现金回赠也可高达此水平。

--恒基物业代理营业（一）部总经理林达民表示，预计鰂鱼涌新盘君豪峰于本周末或下周初开示范单位，最快于本月内开售。

**苹果日报**

--彭博引述消息指，最多中环财金界人士帮衬的健身中心Pure Fitness的母企Pure Group正寻求买家收购控股权，料整间公司估值叫价最高可达5亿美元，潜在买家则有中资私募基金。

--下月11日内地电商购物节已成兵家必争之地，电商平台京东率先对手阿里巴巴公布双十一安排，并宣布与腾讯联合推出无界零售解决方案，以腾讯的社交和内容体系结合京东的交易体系，方案名为“京腾无界零售”。

**东方日报**

--香港交易所行政总裁李小加将于明年十月约满，还有多名高层，包括集团监管事务总监兼上市主管戴林瀚、联席集团营运总裁兼市场主管李国强及有 “大内总管”之称的公司秘书事务主管缪锦诚亦将于明年满六十岁退休年龄，市场关注港交所高层会否有变动。

--继阅文集团后，市传雷蛇（Razer）及易车旗下易鑫金融，将于本周进行上市聆讯。

**文汇报**

--骏隆公布“公众对强积金管理及信心之意见”调查结果发现，成员对强积金作为退休保障的信心仍未如理想，10分制的整体信心指数仅由去年的3.2分微升至今年的3.4分。（完）

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