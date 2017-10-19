《香港报摘》--其他报纸重要消息10月19日

**明报**

--早前碧桂园以逾24.4亿港元向宏安地产购入马鞍山白石耀沙路住宅地六成权益后，据彭博社报道，碧桂园及宏安正为该项目寻求一笔29.17亿港元的贷款，贷款息率为H+1.4厘，汇丰为安排行。

--冠军科技因为新任文物产品专家对前管理层购入的玉石文物存货品位下调及重新分类导致估值大减，今年6月底止年度产生42亿港元亏损；公司执行董事廖嘉濂说，冀在今年底前找来国家级及专业的监证师为手上玉石文物做准确评估，同时不排除日后向前管理层采取行动。

**星岛日报**

--有“商品大王”之称的罗杰斯（Jim Rogers）在香港接受访问时指出，比特币已经出现泡沫，又赞同内地煞停ICO（首次代币发行）的政策，虽然如此，他仍看好金融科技前景，又预言现金在不久将来会完全消失，实体银行也会成为历史。

--继滙丰提高人民币定期存款息率后，部分中小型银行亦将人民币定存息上调，其中上海商业银行调高1年期存息10点子至3.7厘，较滙丰的人币1年期存息高0.1厘。

**苹果日报**

--下周多只新股撞期，上海商业银行估计，市场对资金需求增加，加上金管局有机会再增发外汇基金票据吸水，港元拆息料会偏紧。

--彭博引述消息指，中国财政部来港发行的20亿美元债券将不会寻求评级，分析相信部份机构或因非投资级别而未能投资，但由于中国具财政实力，对息率影响大约只有10点子。

**东方日报**

--市场消息指，腾讯控股继《英雄联盟》和《王者荣耀》后，即将引入一款全球热爆游戏《绝地求生：大逃杀》的内地版本代理权，有望延续全球游戏收入最高的王者地位。

--香港国际建投拟购入新加坡上市的盛世企业约27.97%股权，涉资2.67亿港元，公司以发行最多6,541.8万代价股份作偿付。

**文汇报**

--香港住宅租金自去年12月后首度回落，美联“租金走势图”资料显示，9月实用面积计算的平均尺租报35.83港元，按月微跌0.7%。

--内地在线旅游平台驴妈妈母公司景域文化称，最快于2018年进行境外IPO，且极有可能将香港选为挂牌地。（完）

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