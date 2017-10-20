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《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日
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2017年10月20日 / 凌晨1点02分 / 5 天内

《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

1 分钟阅读

**明报**

--莎莎主席兼行政总裁郭少明出席活动时称，一连8日的“双黄金周”属少见，原本预料黄金周期间生意额会有高单位数增长，惟最后只录得低单位数字增长，较预期差。

--国泰航空公布，9月载客263.96万人次，按年跌1.2%；累计今年首9个月载客量上升0.1%，而运力亦上升2%。

**星岛日报**

--丽新发展截至今年7月底止纯利20.93亿港元，按年增加82.3%，主要是投资物业重估大幅增加所致；公司副主席周福安表示，有近60亿港元楼花销售收入待明年入伙后可入帐。

--微软香港中小型企业方案及伙伴部总监张苑莹表示，现时公司于本地的合作伙伴约3,000个，其中，智能云端的合作伙伴超过1,000个。

**苹果日报**

--大家乐发言人证实，公司将会结束华东两间大家乐快餐门店，未来将专注在华南市场。

--恒基地产于港岛鰂鱼涌新盘君豪峰最快本周开价，首批料推93伙单位，发展商考虑提供一按最高八成或八成半按揭，有机会本月内进行第一轮发售。

**东方日报**

--十三集团旗下澳门“十三第”酒店项目开业无期，澳门经济财政司司长梁维特表明，没有收过“十三第”项目的相关博彩牌照申请。

--中国中铁公布，第三季新签合同额3,362亿元人民币，令首九个月新签合同额达8,980亿元，按年增23.7%。

**文汇报**

--UberEATS进军香港一周年，香港区总经理林灏哲向传媒透露，UberEATS的餐厅合作伙伴由初时的200间，增长5倍至目前1,300间；由平台的大数据分析所得，环球贸易广场、长江集团中心及港岛东中心为首三名OT（超时工作）最多的商业大厦。

--香港地基及地盘平整工程的分包商荣智控股将于今日主板挂牌，其昨晚暗盘价亦轻微高于招股价。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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整理 雷美珍；审校 曾祥进

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