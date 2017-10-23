《香港报摘》--其他报纸重要消息10月23日

**明报**

--今天起公开招股的成衣供应商晶苑，其行政总裁兼执行董事罗正亮表示，收购新加坡运动服装制造商Vista逾10个月，认为其现有客户空间仍可扩展，相信晶苑多年生产潮流服装具优势，如其结合Vista生产运动服装的经验，能成功发展“fashion-sports”（潮流运动）服装生产业务。

--欧盟明年起将推行新例《金融工具市场法规2》（MiFID2），禁止基金将研究费与交易数量挂鈎，中资投行交银国际研究部主管洪灏表示，研究报告属原创内容，有意将收费模式分作三级制，约见分析员亦将按时间收费，每小时料1,000至1,500美元。

**星岛日报**

--从事石油化工的海峡石油化工伙拍深圳A股公司大港股份合组锂电池合资业务，合资企业注册资本为30亿元人民币，还引入了金沙江资本，作为合资股东及电池技术提供伙伴。

--新盘交投畅旺，过去两日新盘共录259宗成交，除了晋海撑大市外，何文田皓畋昨日沽出5伙，包括2伙连天台特色户。

**苹果日报**

--立法会押后审议《印花税（修订）条例草案》以优先审议一地两检议案。财政司司长陈茂波表示，政府不是不重视楼市“辣招”，只是处理立法事务有优次，而且近期楼市已见稳定。

--莎莎公布第二季度销售数据，期内港澳同店销售连跌两个季度，次季按年跌1.8%，惟跌幅已较上季收窄。

**东方日报**

--Premia Partners发行的两只A股实物ETF将于明日上市，该公司合伙人兼联合首席投资官赖子健称，产品采用多元因子（Smart Beta）的A股ETF。

--新鸿基地产将军澳日出康城晋海II首轮推出227伙单位全数速获认购，新盘热销亦带动区内连录创新高成交，同区屋苑天晋有单位以创全区两房二手新高价945万港元沽出。

**文汇报**

--华润水泥公布截至9月底止9个月综合营业额同比上升16.4%至约203.4亿港元，公司拥有人应占盈利同比上升215.9%至26.5亿港元。（完）

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