《香港报摘》--其他报纸重要消息10月24日

**明报**

--腾讯宣布在香港推出腾讯云服务，锐意提高本地科技初创企业营运效率，提升投资效益。

--六福公布截至9月底止财年第二季整体自营店的同店销售按年增长17%，当中黄金产品同店销售增长21%，珠宝首饰同店销售按年升16%。

**星岛日报**

--特首林郑月娥在《施政报告》提到政府会推出“青年共享空间计画”，据悉，该计画已准备就绪，本周五将公布详情，共有8-10个业主拨出旗下主要位于观塘的工厦单位，共6万尺空间，廉价租给年轻人创业。

--财政部来港发20亿美元主权债并于周三举行推介会，交行首席经济学家连平表示，是次美元主权债将不采用评级，也没有这样的需要，预期认购情况不会差，这将证明穆迪及标普此前对中国调降评级是误判。

**苹果日报**

--商厦越炒越热，上环中远大厦一个相连单位新近以约7,638万港元沽出，每尺破顶价售3.25万港元。

--十九大闭幕前夕，内地股市录得轻微升幅，惟沪深股通却录得走资，综合沪股通及深股通全日共有13.7亿元人民币资金净流出，为9月25日以来最多。

**东方日报**

--澳洲富豪帕克（James Packer）接受澳洲媒体访问时表示，在当前经营情况下，不希望旗下皇冠度假集团因参与日本博彩业务而分心，或意味该集团将放弃竞投日本赌牌。

--中化集团董事长宁高宁回应外国传媒查询时称，中化集团正研究将旗下部分甚至所有资产上市；他又指，拟未来三至五年为旗下石油化工、能源、农业、地产及金融业务板块引入战略投资者，作为中央推动混合所有制改革的一部分。

**文汇报**

--大昌行集团宣布，与母公司中信泰富合作成立添马基金，旨在通过投资消费品及医疗保健产品公司来达到长线增值的目标，初始资金为8,000万美元，大昌行及中信泰富各出资50%，未来将会引入其他有限合伙人。

--小米于香港发布新一代旗舰手机小米MIX 2，采用5.99寸18:9比例大屏幕，128GB售价为4,299港元。（完）

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