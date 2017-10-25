《香港报摘》--其他报纸重要消息10月25日

**明报**

--房托基金春泉产业房托发通函指，应私募基金股东太盟（PAG）要求于下月10日召开股东大会，并就罢免管理人及将产业信托管理人内部化两项议案作表决，但春泉表明建议股东投票反对，并声称已经有50%股东表态与公司立场一致。

--法国护肤品牌欧舒丹公布截至今年9月底止半年，按报告汇率计算的销售净额按年跌0.6%至5.48亿欧元，若撇除出售旗下品牌Le Couvent des Minimes以及去年L‘Occitane au Brésil重组的非经常影响，核心销售净额则微升0.5%。

**星岛日报**

--虽然阅文来势汹汹，乐高概念股凯知乐（Kidsland）仍如预期于下周二（31日）招股，市传集资最多7,000万美元。

--服装品牌I.T公布截至8月底止半年股东溢利5,975.4万港元，按年大升54.6%；公司表示，第三季度部分地区销情似乎仍疲弱，预期未来数月仍面对不少挑战，计画短期内继续整固香港业务，以应对经营零售渠道成本持续上升压力，但会继续扩张内地市场及开拓北美及欧洲等海外市场。

**苹果日报**

--消息指，今年在按揭市场排名一直屈居亚军的中银香港，为挽留业务只要客户能提供对手银行预批文件或指示，中银有个案可“配对跟减”至本地拆息（H）+1.3厘，并加1.7%现金回赠。

--香港航空近期股权架构出现变动，副主席邓竟成出席活动后承认此事，但指海南航空仍为公司其中一名股东，未透露海航集团现时持股。

**东方日报**

--被证监会勒令停牌的铭源医疗发表通告指出，证监会指公司所提交的银行结单及银行转帐文件为伪造凭证，惟现任管理层澄清并强调，现任成员对所提交文件被指控虚假、不完整或误导性资料概不负责，并指将对此寻求法律意见。

--滙丰控股涉及的外汇操纵案有判决，滙控外汇现金交易部前环球主管Mark Johnson被美国法院判欺诈罪名成立，可能面对二十年牢狱之灾。

**文汇报**

--根据admanGo监测的数据，香港广告总支出继第二季反弹并录得按年6%的增长后，第三季的开支仍能见6%的按年升幅，达107亿港元。

--渣打香港区个人金融业务主管江碧彤表示，最近的拆息波动和美国联储局加息都是预期之内，相信近期的拆息波动对经济影响不大。（完）

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