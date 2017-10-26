《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

**明报**

--根据联交所权益披露的资料，新加坡商人蔡华波持有太和及百德国际的控股权，突然赠予新西兰注册公司Chua Lee Holding，市场估计是内部资产转移；连同太和持有大酒店 12%股权亦转至Chua Lee Holdings旗下。

--中国金茂于本月24日爆出执董兼首席财务官江南正就一项调查到廉署会面，此前廉署人员更曾到访金茂位于香港主要办事处执行一项搜查令，有关涉嫌触犯《防止贿赂条例》第9条事宜，要求公司提供某些文件及纪录，以协助调查。

**星岛日报**

--阅文首席执行官吴文辉表示，上市集资预留30%的资金用于收购合并，目标收购对象将包括上游内容、中层用户覆盖、发行及改编能力及增强科技能力等多方面；公司目前持有同行晋江文学城部分股权，不排除会进一步收购。

--香港银行同业拆息（Hibor）全线抽升，其中与供楼按息相关的港元一个月期Hibor升0.01厘，报0.6486厘，创逾9个月新高。

**苹果日报**

--中国新城镇副总裁兼执行董事杨美玉表示，将主攻学前教育及K12学校，暂时已跟两间国际知名的教育机构签署协议，有望于内地共同办学，预料最终公司于教育方面的投资规模占整体业务的30%。

--和电香港看准手游玩家消费能力，旗下3香港最新推出全港首张打机专用储值卡及3Gamer游戏平台，其储值额可用作打电话及购买游戏点数，再以数据及游戏点数优惠结合抢客吸金。

**东方日报**

--煤炭股继续受惠内地经营环境改善，加上煤炭价格高企，兖州煤业预期今年首九个月纯利跳升约3.7倍，伊泰煤炭第三季毛利亦按年激增逾1.3倍。

--康臣药业宣布，向远东宏信配售约4,358.5万股新股，相当于配售后已扩大股本的5%，配售价为每股6.6港元，较周二收市价折让7.04%。

**文汇报**

--内地科技金融平台51信用卡计划明年在港上市，集资最少5亿美元。

--证监会行政总裁欧达礼在金管局“金融科技日”致辞时表示，金融科技的发展势不可挡，监管当局要适应这种变化，做好监管角色，强调依靠科技加强金融监管，减低金融风险。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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