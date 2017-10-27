《香港报摘》--其他报纸重要消息10月27日

**明报**

--中国13年来首次发行的美元国债昨晚定价，据市场消息，这批20亿美元国债获超额认购逾20倍，主要为中资机构，定价较初始价格指引大幅收窄，场外暗盘市场（Grey Market）的叫价甚至比美债息更低。

--维达公布截至今年9月30日止3个月收益按年升11.4%至33.67亿港元，息税折旧摊销前溢利（EBITDA）亦增长12.5%至4.6亿港元。

**星岛日报**

--港铁黄竹坑站第2期发展项目突然公布招标意向，楼面近50万方尺，最多可提供600伙住宅单位，市场估计补价总额约88亿至103亿港元，料掀起发展商争夺战。

--内地美容产品制造商德宝集团公开发售超购430.49倍，以上限0.69港元定价，今日在创业板挂牌。

**苹果日报**

--中国人寿宣布，拟与旗下财险公司共同购置位于天津市商务中心区域的不动产，预期建筑面积约7.3万平方米，投资金额不超过20.76亿元人民币。此外，国寿广东省分公司亦拟与广发银行在广州市内购建不动产，打造“中国人寿南方金融中心”，出资额料不超过39.05亿元。

--被视为今年重头新盘之一的北角海璇，新地拟下月招标发售，冀创下港岛分层豪宅新高价。

**东方日报**

--联交所股权资料披露，于上周五宣布供股筹资的十三集团，于本周一遭到Omega Advisors等基金股东大手减持逾3,600万股，套现约1,748万港元。

--金隅股份公布，全资子公司北京金隅大成开发，取得北京市经济技术开发区河西区X90R2、X90A1地皮，成交总价24.6亿元人民币。

**文汇报**

--信和置业执行董事黄永光于股东大会后表示，美国加息步伐较慢，在港息偏低之下，香港楼市可望稳健发展，明年集团会推售三个住宅盘合共约2,300伙单位。（完）

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