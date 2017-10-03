《香港报摘》--其他报纸重要消息10月3日

**明报**

--中银香港今年特别发行＂百年华诞纪念钞票＂，为其第三次发行纪念钞。受内地资金减少及发行量多影响，不少钱币公司负责人均认为今次难有炒卖气氛，但估计回收价至少不会低于认购价。

--瑞安房地产公布，以34.71亿港元出售两间分别持有上海杨浦及创智天地商业项目的公司49%权益，不过未有透露买家身分。过去三年，瑞房曾抛售多项物业，已合共套现超过160亿港元。

**苹果日报**

--海航集团去年底在香港投得首块启德住宅土地，其35亿港元一年过渡期贷款下月初到期。消息指，海航已于上周向三间贷款银行，罕有地提前偿还约三分之二的贷款，涉约20多亿港元，冀向市场展示财务实力及手头资金充裕的讯号。

--今年4月太古旗下太古饮料完成整合内地可口可乐装瓶业务，由七个省扩展至现时12个省均有厂房。太古管理层表示，内地消费者对饮料价格敏感，加上竞争激烈，不易加价，故集团未来几年会透过推高端产品及改良包装，提升利润。

**星岛日报**

--本港新股市场今年前三季度集资额排名重回三甲，但期内自行撤回申请及转板申请宗数，分别按年大增1.5倍及逾83%。有分析认为，市场担忧令创业板被边缘化，加上新股审批近期收紧，导致创业板＂逃亡潮＂现象。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)