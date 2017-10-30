《香港报摘》--其他报纸重要消息10月30日

**明报**

--六福去年12月另辟战线，在旺角开设首间眼镜店＂美视馆＂，并表示今年有意加开10间，不过开业不足一年，首间美视馆提早结业。集团首席财务总监陈素娟表示，经营眼镜业务多月，无论是市场反应或经营方面均与预期有落差，故结束业务。

**苹果日报**

--信义光能行政总裁李友情表示，分拆旗下信义能源上市的工作仍需一段时间，估计明年上半年成功上市的机会较大。

--消息称，电竞概念股雷蛇（Razer）基础投资者除了有新加坡主权基金GIC，还包括新加坡新海逸集团、印尼首富黄惠忠兄弟、深圳京基及澳门赌业猛人，共认购价值逾11亿港元股份。

**星岛日报**

--商务及经济发展局局长邱腾华表示，港府正与中央政府协商，期望今年底前与国家发改委签署香港参与＂一带一路＂建设的全面协议。

**东方日报**

--获＂商品大王＂罗杰斯入股并成为主要顾问之一的金融科技公司腾融金创，计划明年底前成立不设实体分行的金融科技银行，并打算明年在伦敦另类投资市场或纽约纳斯达克上市。（完）

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