《香港报摘》--其他报纸重要消息10月4日

**明报**

--华置披露，公司及刘銮雄太太陈凯韵（甘比）自8月30日起至昨日以24亿港元增持中国恒大共8,735.9万股，每股平均价27.47港元。目前华置、甘比共持恒大近8.89亿股或6.76%权益。

--内衣品牌BodiBra生产商芭迪贝伊在创业板上市不足三个月，日前传出主席陈麟书疑以公款购买游艇事件，昨日公司股价甫开市即挫近14%，其后更停牌。据了解，对陈麟书提出质疑的是主要股东兼行政总裁姚冠邦。

**苹果日报**

--摩根士丹利发表报告，指吉利汽车将推出多款新产品，料可刺激2017年下半年及往后的销售增长及利润扩张，目标价由15港元上调至30港元，调升至＂增持＂评级，刺激吉利昨日股价劲升12%。

--有消息指腾讯及阿里巴巴分别任大股东的摩拜与ofo洽谈合并，希望终止无限＂烧钱＂局面。但摩拜发言人表示，公司在技术、产品和运营效率遥遥领先，不考虑合并。

**星岛日报**

--海王集团核数师中汇安达会计师在公司的年度业绩中发表保留意见，指无法获得足够合适之审核证据，使核数师能信纳2017年及2016年6月底年度之博彩及娱乐业务无形资产之使用年期厘定。

**东方日报**

--361度公布，361°童装2018年第二季夏季订货会订货价值按年上升近25%，为自2015年第一季以来，连续14个季度录得升幅。（完）

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