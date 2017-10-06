《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

**明报**

--当代置业今年首八个月完成的销售额，仅及全年220亿元人民币全年销售目标的51%，副总裁王强透露，下半年推货量将达到230亿元，10月开盘的武汉楼盘已录得超过15倍登记，在银行信贷紧张情况下，会将全款支付客户放在优先位置，确保能回款。

**苹果日报**

--交银国际研究部助理副总裁谢骐聪认为，内地最新的楼市调控主要针对二手楼，无碍开发商第四季销情，而在北水支持下，内房表现应不会太差。他建议，投资者可留意估值落后的内房股，或具炒作概念的股份，例如是分拆概念等。

**星岛日报**

--今年中秋及国庆假期重叠，造就超级黄金周，刺激零售业气氛持续向好。新鸿基地产旗下新鸿基发展（中国）执行董事冯秀炎表示，旗下12个商场在9月29日至10月5日国庆及中秋节假前后七天，人流达930万，期间营业额约1.8亿港元，较去年同期增加一成。

--本间高尔夫董事长兼首席执行官刘建国表示，正在积极寻觅并购机会，以拓展新市场以及非球杆业务。（完）

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