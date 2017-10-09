《香港报摘》--其他报纸重要消息10月9日

**明报**

--持有最多新界农地的恒基地产旗下数个大型住宅项目除获当局批出建筑图则，业界估计与政府商讨补地价亦近尾声，当中油塘湾、粉岭马屎埔、上水古洞等三项目，涉逾500万方尺可建楼面。若连同之前已完成补地价的八个项目，今年至今补地价项目可建总楼面料达1,400万平方尺。

--飞利浦照明香港集团总经理麦启明表示，公司正部署在香港推广智能灯光系统，实现室内光定位及引路功能。

**苹果日报**

--罗氏集团以13.9亿港元购入牛头角观塘道350号全幢工厦，计划仿照同系荔枝角D2 Place打造东九龙文化创意新地标。

--本港推＂互联互通＂实名制势在必行，立法会金融服务界议员张华峰估计，年底前证监会将会直接下发公告，但相信券商配合政策更新系统、与客户签订新合约等工作需时，最快或要于明年下半年才能正式执行。

**星岛日报**

--由复星医药分拆出来的以色列医疗美容机械供应商Sisram预计，中国市场未来五年可超越欧美，成为最大市场。公司并会继续寻觅并购机会，包括能够巩固以及扩大其在中国市场的项目，母公司相信会予以支持。

**东方日报**

--香港交易所主席周松岗及行政总裁李小加分别于明年4月退任及明年10月约满，香港证监会主席唐家成则于明年10月退任。据了解，有关方面已开始考虑港交所主席、行政总裁及证监会主席的人选事宜，但暂时未有定论。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)