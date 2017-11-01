《香港报摘》--其他报纸重要消息11月1日

**明报**

--市场昨日传出，早前以3.2亿港元收购香港及台湾《壹周刋》的商人黄浩，拟进一步洽购壹传媒旗下香港及台湾的《苹果日报》，作价数亿美元。黄浩表示不予置评。

--亚洲基础设施投资银行行长金立群接受专访表示，相信将来能吸引更多私人资本参与该行的基建投资项目，香港拥有国际金融中心这个品牌，在亚投行推动私人资本参与投资项目方面，可以给予投资者更多信心。

**苹果日报**

--九龙仓及南丰发展的山顶Mount Nicholson一幢逾9,000平方尺洋房，昨落实以逾11亿港元易手，尺价直逼13万港元，以交易金额及尺价计创下全港最贵＂屋王＂纪录。

--霭华押业主席陈启豪指出，近月有些财务公司在按揭业务非常进取，特别是贷款额有非常强劲的增长，但明显是亏本生意，例如有些愿意承造八成按揭，实际风险非常高。

**星岛日报**

--原拟于昨日在主板挂牌的翔辉矿业，于前日深夜突然宣布取消上市，称因监管机构作出查询，需要更多时间回应，故取消上市。有消息就称，新股在最后一刻叫停，较大机会是监管机构收到告密信。证监会、港交所昨天均拒绝评论翔辉矿业事件。

**东方日报**

--内地三大比特币交易平台之一的OKCoin透过同系的虚拟货币衍生品交易平台OKEx，在香港提供点对点交易平台，撮合散户及虚拟货币的专业投资者进行双边交易，为内地客户提供场外交易渠道。（完）

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)