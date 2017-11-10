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《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日
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2017年11月10日 / 凌晨1点43分 / 1 天前

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月10日

1 分钟阅读

**明报**

--银河娱乐公布第三季度业绩，虽然博彩业务净赢率偏低，但是在博彩收益增长24%至149亿港元，及贵宾厅业务录得较大幅增长带动下，整体经调整EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）为35亿港元，按年增长31%，与市场预期一致。

--九龙仓公布分拆九仓置业（新上市编号＂1997＂）详情，暂定将于11月23日以介绍方式上市。九仓置业每年将把经常盈利65%派息，不过有外资行分析员称，九置手上的物业组合固定，派息率方面又与铜锣湾大地主希慎相若，将来或欠缺增长动力。

**苹果日报**

--长实本月初以402亿港元出售中环中心75%权益，据悉，买家中国储能源化工集团（国储能源）牵头与本地＂福建邦＂投资者合组的财团，正与四、五间有兴趣包销的中外资及本地银行，初步商讨融资安排，以整体贷款约为物业交易价值一半计，筹组的融资金额最多为200亿港元。

**星岛日报**

--对于集团五大客户之一的玩具反斗城于今年9月18日在美加申请破产一事，伟易达总裁彭景辉表示，事件难免对公司造成短期影响，亦未能确定下半年的付运量，故难以预测全年的毛利率走势。

**东方日报**

--利邦控股昨晚宣布，与内地纺织品制造商山东如意集团达成协议，向后者配售18.46亿股新股，相当于经配发及发行认购股份扩大后股本的51.38%。交易完成后，山东如意将取代冯氏家族成为利邦新主。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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