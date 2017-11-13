《香港报摘》--其他报纸重要消息11月13日

**明报**

--本周挂牌上市的印刷服务供应商新兴印刷藉平面印刷结合工艺及科技元素，冀将传统包装印刷产品增加认证及互动功能，间接将印刷品与网上结合成新的增值方案，打开食品、化妆品及药品的包装市场。

--主力在江西省从事房地产业务的汉港控股投资总监汪晶表示，在过去两年多，汉港在大健康领域投资逾4,000万元人民币，主力发展检测及干细胞业务，并投资在新三板上市的江西龙宇涉足医疗器械及药品配送业务。

**星岛日报**

--新交所执行副总裁周士达表示，与Nasdaq的合作协议拟主力吸纳两类新经济公司，一类为未能达到Nasdaq上市门槛，可以先来新加坡上市进行培育，然后再在Nasdaq作第二上市；另外一类则为已在美国上市，来新加坡寻觅第二上市。

--中银香港资讯科技部总经理郑松岩早前接受本报访问时表示，中银拟于今年内推出类似数码身分证（Digital ID）的电子帐号，让客户使用电子钱包等服务时不用直接绑着银行帐户，免除他们对安全性的疑虑。

**苹果日报**

--有消息指，澳门金管局规定ATM要装置容貌辨识系统才能接受内地卡户提款，不过当地不少ATM位处户外，受背光或对焦问题影响，很多辨识操作无法通过，导致提款失败率甚高，故近月相关交易宗数及金额显著减少。

--周大福执行董事廖振为在吉隆坡受访时指出，正在东南亚寻找业务机会，当中正积极在越南及泰国寻求发展可行性，但仍须觅良好合作伙伴如商场才能开展。

**东方日报**

--市场消息透露，香港交易所最快本月内会就沪深港通下北向交易的实名制向市场发出通知，买卖A股的“大鳄”将“现形”。

--网上商业安全备受关注，美亚保险高层接受本报专访时透露，该公司与网络安全相关的保费收入年内已增加约六成，惟香港中小企对网络安全意识仍未及欧洲等地。

**文汇报**

--楼市近日回复升势，代理行总结10月份的成交中，港九新界三个区域，二手私人住宅买卖合约登记均较9月份录得逾一成升幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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