《香港报摘》--其他报纸重要消息11月14日

**明报**

--康宏预计，选取股票基金的强积金帐户今年可录得15%至20%回报，但港股回落的风险相对大，建议投资者部署明年可换马至亚洲（日本除外）股票基金。

--上月11日新一份施政报告公布后至今已逾1个月，楼市气氛趋明朗。据美联统计，35屋苑近四周宗数升逾三成，同期新盘销售金额按月增加近两成。

**星岛日报**

--港交所行政总裁李小加表示，有关实名制的详情将很快公布，初步将为沪深港通北上通安排，但强调暂时不会在港股实施。

--周一起公开招股的致丰工业电子拟筹最多1.8亿港元，集资所得大部分将用于发展新生产基地及升级现有生产设施。

**苹果日报**

--星展香港推出网上开立户口服务，旗下特选Black Card客户若申请资产值门槛达100万港元的丰盛理财户口，只须在网页上输入信用卡密码，毋须文件或到分行等即能开户，不过该服务暂时未能惠及资产值较低客户。

--电讯减价战再度升温，香港宽频将战场伸延至家庭月费计划，连行政费最平414港元即平均计每人4GB月费82.8港元，实行与中移动香港一样继续围堵香港电讯。

**东方日报**

--香港交易所网站资料显示，新加坡自动化泊车系统供应商及维修商SSSE Limited，其上市申请于今年10月30日被发回。

--香港国际建设投资宣布以合共17.836亿元人民币把渖阳、上海及天津三个物业发展项目的全部权益售予母公司海航集团旗下附属公司。

**文汇报**

--恒生银行称，将于今年年底前，在高人流地区包括中环、铜锣湾、尖沙咀、旺角、青衣及屯门的八个服务网点，设置24部外币提款机，为香港首间提供12种外币现钞提款机服务的银行。

--仲量联行表示，该行获一间中东的银行委任为首席代理，负责招标放售中环皇后大道中9号18楼全层写字楼，全层建筑面积约13,742方尺，明年1月10日截标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘