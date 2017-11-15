《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

**明报**

--澳门六大赌牌中，澳博及美高梅中国将于2020年3月底率先到期，澳门特首崔世安昨日在施政报告内提到，在博彩牌照到期后需重新竞投，明年中会公布续牌细节。他又明言会全面检讨博彩领域的法律法规，鼓励博彩企业持续开拓非博彩业务。

--改图软件“美图秀秀”母公司美图获纳入MSCI中国指数，本月30日收市后生效。

**星岛日报**

--渣打集团首席资讯科技总监高立兹表示，计划明年在香港推出即时网上开户服务，料届时个人开户所需时间将缩减到5-10分钟，先由存款产品做起。

--富智康公布，今年第三季营业收入按年增长1.22倍至37.4亿美元，持续经营业务则由盈转亏，蚀1.19亿美元。

**苹果日报**

--中国内地Nike及Adidas分销商宝胜国际第三季度盈利意外地按年下跌逾七成导致股价大泻，并拖累母企裕元集团股价亦下跌。

--人力资源管理顾问机构发表调查报告，预料明年香港打工仔薪酬增幅维持约4%，但若计及预期2.2%的通胀率，实质人工加幅仅1.8%，差过今年的2%，并在20个受访的亚洲国家或地区中仅排尾四。

**东方日报**

--前称中国生物资源的云信投资表示，香港证监会要求覆核，早前创业板上市委员会推翻有关取消该公司上市地位的决定。

--越秀地产出售武汉物业67%权益，连同贷款总代价约22.8亿元人民币，预期获利4亿元，将用作营运资金。

**文汇报**

--中华煤气宣布发行首项10年期绿色债券，两项交易分别为6亿港元及20亿日圆。

--中银信用卡副总经理伍爱施表示，“双11”期间网上信用卡签账额按年增逾一倍，线下签账额亦录得双位数增长，未来会考虑与网购平台合作。（完）

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