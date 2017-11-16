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《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日
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#亚洲
2017年11月16日 / 凌晨1点23分 / 2 天前

《香港报摘》--其他报纸重要消息11月16日

1 分钟阅读

**明报**

--经营半岛酒店的大酒店公布第三季营运数据，期内本港半岛酒店出租率71%，按年及按季升1个百分点，平均房租却按年跌3.3%至4,438港元，平均可出租客房收入亦按年跌1.4%至3,150港元。

--敏华控股主席黄敏利表示，集团在上半年已经在内地开店222家，即使原本全年计划开店300家，他们仍计划在下半年增开200家店舖，并看好内地市场继续成为增长点。

**苹果日报**

--利标品牌公布，受惠上半年出售＂Frye＂知识产权所得的一次性收益带动，上半年纯利增至2,574.8万美元，不派中期息。行政总裁乐裕民表示，如下半年业务表现有改善，届时才会考虑派息。

**星岛日报**

--10月份刚完成合股计画的中国集成昨日早段股价急升23.73%后下午停牌，并在傍晚公布，大股东黄文集正考虑卖盘，悉售所持的65.68%股权。该股将于今日复牌。

**东方日报**

--据地政总署资料，新鸿基地产西贡十四乡大型住宅项目，以高逾158.92亿港元完成补地价，创历来单一补地价新高，每尺补地价金额逾3,300港元，项目总发展年期长达八年或以上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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