《香港报摘》--其他报纸重要消息11月20日

**明报**

--预计今日公布加推详情的新地南昌站汇玺II，消息指过去3日累获逾1,300张入票，以首推238伙计（折实平均实尺2.11万港元），超额逾4倍。

--国艺娱乐主席冼国林表示，因应内地政策拟将佛山打造成中国南方影视中心，认为在当地拥有摄影厂的国艺，日后有望继续与不同影视机构合作。

**星岛日报**

--渠务署署方表示，沙田岩洞污水处理厂最快在2019年初开始施工，前后需时11年，意味占地28公顷的沙田污水处理厂用地可于2030年释出，刚好配合毗邻马料水填海计画的时间表，合共提供近90公顷土地作高科技及知识型工业、房屋等用途。

--御泰中彩控股正考虑发行新股约占扩大股本5%，引入一家具领导地位的中国机构投资集团作为策略投资者，目前磋商已经进入最后阶段。

**苹果日报**

--新加坡金管局金融中心发展部门主管张晋铭于当地接受本港传媒访问时指，与香港金管局合作筹建的跨境贸易融资平台只是第一步，相信两地于eKYC、支付平台等领域上可有更多合作空间。

--根据中原地产研究部资料，一手私人住宅成交额全年暂录2,117.3亿港元，已升穿2016年历史新高，创自1996年有纪录以来22年的历史高位。

**东方日报**

--香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，虽然粤港澳大湾区港口联合起来令到货柜总吞吐量大幅提升，但不能以吞吐量衡量香港地位，若然香港要在大湾区发展，应以金融及管理方式与大湾区内各个港口合作。（完）

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