《香港报摘》--其他报纸重要消息11月21日

**明报**

--消息称，中银香港正计划与腾讯控股合作，推出集跨境支付与聚合支付功能于一身的电子钱包，同时会连接商户。

--评级机构标准普尔表示，今年首10个月中国全国住宅销售额增长达一成，但近期开始显著减慢，预期明年全国住宅销售额将下降最多5%。

**星岛日报**

--法国护肤品牌欧舒丹副主席兼亚太区常务董事贺康祖表示该公司在“双十一”期间，天猫平台销售额按年增长少于80%，虽略逊预期，但他表示仍看好内地市场发展，料未来中国市场的贡献有机会由第三大升至第二大，未来亦会继续专注于天猫平台的发展。

--中国平安保险集团副首席执行官陈心颖表示，平安科技已进入收成期，集团旗下有11家互联网科技企业，包括陆金所、平安好医生、金融壹帐通等，待未来业务发展成熟，均将独立分拆上市。

**苹果日报**

--海航集团去年底在港投得首块启德地皮时动用的35亿港元一年过渡贷款于本周五到期，彭博引述消息人士指，该公司拟向贷款方提出缴付双倍利率，换来还款期延长三个月。

--坐拥最多农地的发展商恒基地产，于古洞南农地改划住宅计划遭规划署拒绝，理由包括令优质农地永久丧失，并对同类农地改划造成不良先例。

**东方日报**

--前香港民政事务局局长、前全国政协委员何志平，因涉嫌与塞内加尔前外长加迪奥（Cheikh Gadio）代表一间中国能源公司贿赂非洲官员，于上周末在美国纽约被捕。据悉，案件涉及数以百万计美元，当中部分交易在联合国大厅进行，两人面临最高20年监禁。

--据联交所资料显示，美图公司股东京基集团副总裁陈家荣在场外减持1.5亿股，占公司已发行股份3.51%，每股作价11.55港元，交易涉资17.33亿港元。

**文汇报**

--汇丰香港区财富管理业务发展主管黎美仪表示，不少投资者忧虑利率趋升，基金表现或受影响，因此该行有意推出更多短期基金产品，以吸引更多投资者。

--新加坡中原地产总经理许大卫昨于记者会上表示，相信未来会有更多海外发展商涌入星国，并预测新加坡楼价跌势已见底，明年升幅可达15%。（完）

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