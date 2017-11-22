《香港报摘》--其他报纸重要消息11月22日

**明报**

--金山软件表示，第三季度网络游戏为集团收入约7.47亿元人民币，按年跌6%，主要源于去年5月发布的《剑侠情缘1》手游随产品周期的自然衰减，部分已被游戏《剑网3》的收入增长抵消。

--香港中旅上月30日公布，深圳聚豪高尔夫球场于本月6日停业。据消息称，有数十名来自本港及不同地区的该会会员不满会籍赔偿方案，已寻求本港立法会议员涂谨申协助，并正在交涉中。

**星岛日报**

--太阳城集团股东特别大会通过有关收购越南赌场度假村项目议案，会后公司执行董事卢启邦透露，越南项目获当地银行提供75%融资，首期需支付约7千万至8千万美元，预计项目于2019年第二季落成。他又透露，将会管理越南另一赌场，料2019年首季开业。

--睿见教育财务总监兼执行董事吴卓谦预期，明年资本开支约为5亿至6亿元人民币，当中约八成将用于翻新学校用途，余下一至两成将会用作购买土地。

**苹果日报**

--市场消息透露，“出前一丁”即食面生产商日清食品将于下周中开始公开招股，并已引入基础投资者，料估值高达53亿港元。

--高盛策略师David Kostin预期，在盈利周期延续下，美股升势将维持至2020年。

**东方日报**

--港股气势如虹，资金涌入轮证市场，发行商资料显示，周二窝轮及牛熊证成交金额超过320亿港元，占主板成交20.4%，为今年以来日均轮证成交额约160亿港元的两倍，并且是2015年9月以来最高。

--创维数码公布，截至9月底止六个月公司股权持有人应占亏损1.92亿港元，不派中期息。

**文汇报**

--总部位于上海的医疗器械集团微创医疗宣布，与LivaNova签署协议，将以1.9亿美元现金收购后者的心律管理业务。

--高力国际昨表示，市场已预期息口的升幅，来自内地的资金持续来港，以及本地对物业需求仍十分殷切，这些因素均会支持物业价格持续增长，预计明年中小型住宅价格仍有高达一成升幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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